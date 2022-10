Floccari: “Jovic ha i colpi del vero attaccante, ma va a intermittenza. I tifosi vogliono i risultati, ma questa Fiorentina è diversa dall’anno scorso”

L’ex attaccante Sergio Floccari ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ieri per la Fiorentina non è stata una partita facile, anzi lo Spezia nel primo tempo ha messo molto in difficoltà i viola. La squadra di Italiano però ha avuto il merito di andare in vantaggio nonostante tutto, e questo dimostra grande carattere. Secondo me l’impegno europeo ha influito molto sulla Fiorentina, che non è più la squadra dell’anno scorso contro cui chiunque faceva fatica. E’ chiaro che i tifosi guardano ai risultati, ma il discorso è molto più complesso”.

E poi sugli attaccanti ha aggiunto: “Jovic ieri ha fatto delle giocate interessanti, da attaccante vero. Quello che gli è mancato è la continuità nei novanta minuti, è uno che va a intermittenza ma i colpi ce li ha. Quanto a Cabral, è un giocatore diverso e più bravo nel farsi trovare come riferimento in ogni parte del campo”.

Infine su due suoi ex compagni: “Il potenziale di Igor si intuiva già alla Spal, anche se a volte commetteva errori di gioventù. L’anno scorso è migliorato molto, adesso invece sta avendo delle difficoltà ma è normale all’interno di un percorso di crescita. Quanto a Duncan, è uno che per rendere ha bisogno di essere al top della condizione”.