Flop Dalbert: il Cagliari lo ha scaricato, ma l’Inter non vuole riprenderselo

C’è aria di epurazione in casa Cagliari. Nel prossimo mercato di gennaio, la rosa dei sardi verrà completamente rivoluzionata e sono diversi i giocatori prossimi all’addio. Tra loro, ci sono sicuramente Diego Godin e Martin Caceres: i due, esclusi dai convocati per la partita contro la Juventus, sono ormai fuori dal progetto tecnico.

A forte rischio di cessione anche Dalbert: l’ex Fiorentina è arrivato in Sardegna in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da TMW, i nerazzurri non hanno intenzione di riprendersi il brasiliano. Così, per risolvere anzitempo il contratto, avrebbero bisogno di una soluzione alternativa. Il laterale mancino piace molto in Brasile e sul tavolo ci sarebbe già un’offerta.