Florenzi: “A gennaio ho dovuto lasciare la Roma ma avevo voglia di andare all’estero…”

A gennaio tra le candidate ad accogliere l’esigenza di minutaggio di Alessandro Florenzi c’era anche la Fiorentina. L’ex esterno giallorosso però ha scelto il Valencia per finire la stagione, in ottica Europei… prima che la manifestazione fosse rinviata. A Sky, Florenzi ha escluso però di aver preso in considerazione altre opzioni: “Nella mia testa c’è sempre stata l’idea di fare l’esperienza all’estero. Non sapevo quando, dove e come. È venuta questa possibilità a gennaio, dopo aver parlato col mister Fonseca delle sue idee. Il mister mi ha espresso il suo pensiero, insieme abbiamo preso questa decisione che faceva del bene a tutti. Mi sono sentito di chiamare il mister della nazionale, spiegargli questa mia situazione e Mancini è stato molto aperto, gli interessava solo che giocassi, non dove”.