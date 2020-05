Florenzi e un assist potenziale alla Fiorentina: alla Roma serve un prestito e poi c’è l’Europeo

Il pressing viola di dicembre e gennaio evidentemente non è stato sufficientemente efficace e Alessandro Florenzi ha scelto il Valencia (e la Champions) per rilanciarsi in prestito in vista dell’Europeo in programma nel prossimo giugno. Poi è accaduto quel che tutti sappiamo ed il rinvio della kermesse di fatto mette l’esterno romano in condizione di cercare una nuova sistemazione per la stagione che verrà. In diretta su Instagram con Fognini, Florenzi è stato chiaro: “Se mi chiedessero di tornare alla Roma ora dire di no” e questo fa capire come ai giallorossi servirà almeno un’altra soluzione per cedere l’esterno in prestito in vista anche di Euro 2021. La Fiorentina dunque potrebbe tornare in lizza la prossima estate, anche se le intenzioni di Pradè erano quelle di comprare il giocatore a titolo definitivo. Vedremo se Florenzi preferirà magari una permanenza in Spagna e se nel frattempo le intenzioni viola saranno sempre orientate su di lui.