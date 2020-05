Florenzi incerto sul futuro: “Fonseca è sempre stato chiaro con me, vedremo cosa mi dirà a giugno”

Alessandro Florenzi, attualmente in prestito al Valencia ma di proprietà della Roma, ha parlato nel corso di una diretta Facebook con Marco Montemagno: “Fonseca è stato molto importante per me perché è sempre stato molto chiaro. Abbiamo provato a fare un percorso insieme, poi mi ha detto le sue sensazioni in merito a questo percorso e insieme abbiamo deciso di provare col Valencia. E così faremo a giugno quando tornerò. Il mister sarà anche in quella circostanza molto chiaro, un uomo e una persona top”. Vedremo dunque se le strade della Roma e di Florenzi si divideranno di nuovo, magari stavolta definitivamente. Con la Fiorentina interessata al giocatore e sempre attenta a qualunque nuovo sviluppo.