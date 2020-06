Florenzi prolunga con il Valencia che ora lo vuole comprare, ma Atalanta e Fiorentina rimangono in corsa

Alessandro Florenzi rimarrà al Valencia fino alla fine della stagione corrente. Secondo quanto riporta sul suo sito il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio infatti Valencia e Roma hanno trovato l’accordo per prolungare il suo contratto di altri due mesi. C’è di più: il club spagnolo ora sembra intenzionato a voler comprare definitivamente il terzino di proprietà giallorosso, un’opzione che fino ad ora non si era neanche presa in considerazione. Sul giocatore rimangono comunque vigili sia Atalanta e Fiorentina, le due squadre più interessate al giocatore oltre al Valencia.

0 0 vote Article Rating