Florenzi spinge per l’addio alla Roma: l’esterno ha deciso il suo futuro

In passato accostato anche alla Fiorentina, Alessandro Florenzi ha deciso dove vuole giocare nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino campione d’Europa sta spingendo per passare al Milan. Nelle prossime ore è in programma un incontro tra il suo procuratore, Alessandro Lucci, e Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma.

L’obiettivo è trovare un’intesa che soddisfi tutte le parti in causa: il Milan vuole chiudere in fretta così da regalare a Pioli un jolly prezioso. C’è ancora una leggera distanza sulla formula: i giallorossi vogliono inserire l’obbligo di riscatto, mentre i rossoneri per il momento si sarebbero spinti ad un’offerta che preveda soltanto il diritto.