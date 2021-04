Focolaio azzurro? Castrovilli e Biraghi negativi, ma i due si allenano a parte

La Serie A trema dopo la positività al Covid di Leonardo Bonucci. Il giocatore della Juventus è in isolamento, i giocatori di Napoli e Lazio che erano in ritiro con la Nazionale sono negativi, ma il Sassuolo corre ai ripari e annuncia che: ” A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile”.

Cosa succede con Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi? Secondo quanto riporta Radio Bruno, entrambi sono negativi ma resteranno “in bolla” fino a fare un tampone ogni 48 ore.