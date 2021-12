Focolaio Covid nella Primavera della Fiorentina. Galeotta fu la festa?

Sei positivi al Covid nel gruppo della Primavera della Fiorentina. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione.

Gli ultimi tamponi hanno rotto la tranquillità nella formazione di Alberto Aquilani, fresca di vittoria e di festeggiamenti per la vittoria in Supercoppa della scorsa settimana. I sei calciatori della ’cantera’ contagiati sono tutti residenti al convitto “Astro Mediceo“. Possibile, anche se non certo, che il contagio ci sia stato per una festa in discoteca, che i ragazzi si sono concessi dopo il successo nella finale di Empoli.

Le condizioni dei calciatori fortunatamente sono buone. Però c’è da gestire questo focolaio e limitare le ripercussioni sportive e sanitarie (ovvero ulteriore diffusione). Ieri sera, ad esempio, nel gruppo che ha affrontato il Benevento in Coppa Italia, c’erano anche i Primavera Bianco e Munteanu, i cui tamponi effettuati prima di scendere in campo sono risultati ovviamente negativi.