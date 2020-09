Focus Castrovilli: Ecco perché ha tutte le carte in regola per seguire la linea dei grandi numeri DIECI della Fiorentina

La Fiorentina da ieri ha ufficialmente un nuovo numero 10, e ad indossare una delle maglie più prestigiose della storia viola non poteva che essere Gaetano Castrovilli. Il centrocampista ex Bari si è imposto a suon di prestazioni durante la scorsa stagione, diventando di fatto uno dei profili più interessanti di tutta la Serie A. Corteggiato da molte squadre, il ventitreenne di Canosa di Puglia si appresta ad iniziare una nuova stagione in maglia viola, ma da sabato sulle sue spalle vedremo quel dieci che contiene in sé la storia della Fiorentina. Da Montuori ad Aquilani, passando per De Sisti, Baggio, Rui Costa, Mutu, fino ad arrivare ad Antognoni.

Sarà una grande responsabilità per Castrovilli indossare una maglia ‘pesante’ che da troppo tempo non ha un padrone all’altezza. Il centrocampista della Nazionale ha tutte le carte in regola per seguire la linea dettata dai suoi illustri predecessori, ma andiamo a vedere più nello specifico i numeri della scorsa stagione dell’ormai ex numero otto viola, attraverso i dati reperibili sulla piattaforma Sofascore.com.

Castrovilli vanta 33 presenze nello scorso campionato, arricchite da tre gol e due assist. Tradotto: un gol ogni 894 minuti, troppi se pensiamo alle potenzialità di questo ragazzo, che ci ha dimostrato grande capacità nel saltare l’uomo, nell’arrivare davanti alla porta avversaria, spesso però privo della lucidità necessaria per fare la cosa giusta. Infatti, in media, ogni partita Castrovilli cestina una grande occasione da rete. Per di più Il classe ‘97 registra una precisione nei passaggi nella propria metà campo pari all’88%, mentre nella metà campo avversaria questa scende al 76%. Nonostante ciò, Castrovilli fa della tecnica il suo fiore all’occhiello. I dribbling riusciti a partita sono pari al 71%, questo a dimostrazione del fatto che con lui in campo la Fiorentina crea facilmente superiorità numerica in fase di costruzione della manovra. Un dato che invece dovrà migliorare è quello relativo ai duelli aerei. Troppo pochi quelli vinti (appena il 32%), nonostante il centrocampista pugliese non sia proprio un piccoletto (180 cm la sua altezza). La sua presenza in campo però è preziosa per Iachini: i falli da lui commessi sono in media due a partita; quelli subiti invece sono 2,4, dato emblematico che dimostra quanto Castrovilli sappia sia interdire, ma soprattutto quanto sia difficile per gli avversari fermarlo senza fallo quando parte palla al piede.

Parliamo di numeri è vero, ma spesso questi sono fotografie nitide che certificano il rendimento di un giocatore. Per di più anche il 10 che indosserà potrebbe sembrare un numero come un altro, ma si sa che non è affatto così. A Castrovilli il dovere di non deludere le aspettative, al campo l’unico verdetto. Noi siamo certi che la scelta fatta dal giocatore e dalla Fiorentina sia quella giusta.