Foggia: “Partita fondamentale quella di sabato, fa effetto vedere la Fiorentina nella zona calda. I viola hanno comunque calciatori che fanno la differenza”

Il Direttore Sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Snodo decisivo con i viola? Assolutamente. E’ la classica partita dove i punti valgono doppio. Sappiamo dell’importanza della partita per entrambe e sarà sicuramente un bel match. Fiorentina nella zona calda? Fa effetto, perché Firenze è una delle piazze più importanti d’Italia e affrontare i viola con gli stessi punti sicuramente fa un certo effetto. Però la serie A è questa ed ogni anno diventa sempre più dura per chi si deve salvare. Quando arrivi a questo punto del campionato e lotti per un obiettivo diverso da quello prefissato, i valori sono diversi. La Fiorentina ha calciatori che possono risolvere la partita quando vogliono”.