Foggia: “Se ci guardiamo intorno ci sono squadre più forti del Benevento. Lotteremo per guadagnarci una salvezza storica”

Il direttore sportivo del Benevento, avversaria diretta della Fiorentina nella corsa salvezza, Pasquale Foggia ha parlato a TMW Radio della situazione nelle zone basse della classifica: “La corsa per rimanere in Serie A dobbiamo farla su noi stessi. Se ci guardiamo intorno, abbiamo squadre sulla carta più forti di noi. Dobbiamo dare il massimo per poter portare a casa un qualcosa di storico”.

E poi aggiunto: ” In qualche partita, come contro la Fiorentina, è stato sbagliato l’approccio e non abbiamo messo la stessa determinazione vista nel girone di andata. Poi abbiamo avuto qualche episodio contro, ma che ci può stare. Adesso ci siamo ripresi. Il risultato di Torino è straordinario”.