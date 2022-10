Follia a Milano: accoltellamento in un centro commerciale, ferito non gravemente anche il calciatore del Monza Pablo Marí. 3 in gravi condizioni

Secondo quanto riportato da Sky Tg24, cinque persone sono rimaste ferite in un’aggressione che ha avuto luogo nel centro commerciale di Assago a Milano. Un uomo di 46 anni, che avrebbe disturbi psichici, è stato fermato dalle Forze dell’ordine.

I feriti, di cui tre sono in condizioni sono gravi, tanto da aver richiesto l’intervento dell’elisoccorso, sarebbero stati colpiti da un’arma bianca: si parla di lesioni da armi da taglio. Tra di loro c’è anche il calciatore del Monza Pablo Marí, trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, cosciente e non in gravi condizioni.