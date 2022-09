Non è stata presa bene dai tifosi del Porto la sconfitta per 0-4 della squadra contro il Club Brugge in Champions League. A farne le spese è stato l’allenatore del club portoghese Sergio Conceicao. All’uscita dello stadio, la macchina sul quale viaggiava il tecnico con la sua famiglia, è stata presa a sassate dai supporters del Porto, che hanno ferito in modo lieve uno dei suoi figli.

Nonostante l’episodio di violenza, l’allenatore oggi è in campo per guidare la squadra.