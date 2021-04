Fondazione Artemio Franchi Onlus: “Grande entusiasmo per il restyling dello Stadio. Noi al fianco di Nardella per questo immaginifico progetto”

Francesco Franchi, Presidente Fondazione Artemio Franchi Onlus, si è espresso sul tema del restyling del Franchi:

“La Fondazione Artemio Franchi Onlus vede con grande interesse, con grande entusiasmo, il progetto di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Una iniziativa del Sindaco Nardella e della Giunta del Comune di Firenze, volta a salvaguardare i valori estetici espressi dall’opera di Nervi, un capolavoro architettonico del 1934, per adeguarlo attraverso una affascinante sfida al 21°secolo e renderlo così orgoglio di una Firenze che con indomita volontà guarda oltre ai grandi eventi Nazionali ed Internazionali. Come non condividerla! Gli appuntamenti della squadra Nazionale ed altri di alto prestigio in uno Stadio Artemio Franchi capace di saldare e coniugare l’Arte con lo Sport, un palcoscenico di altissimo livello capace di sovvertire ogni concetto utilitaristico o materialistico per affermare Firenze come Città della Bellezza. Un luogo magico che potrebbe racchiudere in sé il Museo della Nazionale Italiana di Calcio e la Casa della Fondazione Artemio Franchi, come naturale conseguenza di un percorso virtuoso da offrire al grande pubblico di Firenze e del Mondo. La Fondazione Artemio Franchi Onlus è lieta di affiancare con forza e vigore l’opera del Sindaco Nardella, del Comune di Firenze, in questo immaginifico progetto”.