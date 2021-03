Fonseca: “Cambieremo 2-3 giocatori domani, Mayoral giocherà. Il nostro problema non è l’organizzazione difensiva, ci creiamo problemi da soli…”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca in conferenza stampa ha parlato così alla vigilia del match contro la Fiorentina: “Borja Mayoral giocherà. Abbiamo tante partite, è vero, che in Europa League abbiamo cambiato tanto in passato ma con tanti problemi in difesa è difficile gestire Karsdorp, Spinazzola, Cristante e Mancini. Cambieremo 2-3 giocatori domani. La squadra ha sofferto più di quello che vogliamo, è la verità. Dobbiamo però capire una cosa, quella che è l’organizzazione della squadra. Quante volte il Milan ha creato situazioni pericolose per la loro organizzazione offensiva? La squadra è stata molto equilibrata, il problema è che noi ci creiamo i problemi da soli. Non si tratta di organizzazione difensiva: ci sono errori, perdiamo palloni, errori nella fase iniziale di costruzione.