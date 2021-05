“Fonseca ha dimostrato di essere un signore. Lo affrontai all’esordio in Serie A: la sua Roma…”

L’ex allenatore di Empoli e Genoa Aurelio Andreazzoli, durante un collegamento a Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare l’operato di Paulo Fonseca, da qualche giorno in pole per la successione a Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole: “In questi due anni gli unici a cui non è piaciuto sono i tifosi della Roma, anche se accontentarli non è per niente facile. Per quanto riguarda il mio giudizio personale su di lui, devo dire che ho una stima incondizionata per la persona. A Roma ha dimostrato di essere un signore sotto tutti i punti di vista, ma lo ha sempre fatto sempre, non solo nell’ultimo periodo. SI è calato nella parte da subito. Io lo affrontai all’esordio in Serie A, all’inizio della sua esperienza giallorossa, e la squadra aveva già acquisito la fisionomia del suo allenatore: un pochino spregiudicata, lasciava qualcosa forse agli avversari, ma lui è stato bravo a cercare di mantenere quello che lui aveva in mente cambiando via via qualcosina tatticamente. E’ riuscito a costruire un’ossatura e un sistema di gioco che ha permesso per molto tempo alla Roma di essere molto efficace in attacco e di soffrire poco in fase difensiva.”