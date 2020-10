Fonseca ha già recuperato due pedine importanti in vista della partita contro la Fiorentina

Per la Fiorentina è tempo di Coppa Italia, invece la Roma affronterà domani sera il CSKA Mosca in Europa League. Le due squadre sono concentrate sulle rispettive coppe, ma il ritorno in campo per la Serie A è imminente. Roma e Fiorentina infatti si sfideranno domenica all’Olimpico nel posticipo delle 18.00. In casa giallorossa le buone notizie in vista del match arrivano già oggi, visto che sia Smalling che Carles Perez hanno lavorato regolarmente con i compagni questa mattina a Trigoria. Entrambi dunque saranno disponibili per la partita contro la squadra di Iachini, dopo essere rimasti esclusi dalle ultime gare. Rimangono dubbi sulla presenza di Santon, che sta ancora lavorando a parte.

