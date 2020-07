Fonseca: “Ho in testa solo la sfida contro la Fiorentina: viola in ottimo momento di forma”

Questo pomeriggio il tecnico della Roma Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa della viglia della partita contro la Fiorentina di Beppe Iachini, introducendo la sfida di domani ha parlato delle insidie nascoste al suo interno. Queste le sue parole: “Non so se Zaniolo sarà in campo dal primo minuto domani. Sta tornando da un infortunio di 6 mesi, è importantissimo gestire la situazione i tutti i suoi particolari. Nelle ultime partite noi abbiamo cambiato modulo, e devo dire che la Fiorentina nelle ultime giornate sta attraversando un ottimo momento di forma. I viola non hanno mai perso nelle ultime gare, stanno giocando molto bene. Credo che quella di domani sarà una sfida diversa dalle ultime contro i viola, dobbiamo farci trovare pronti. Kolarov e Bruno Peres non tireranno il fiato, domani saranno entrambi in campo dal primo minuto. Non penso al calciomercato o all’Europa League, in questo momento ho in testa solo la partita contro la Fiorentina“.

