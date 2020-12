Fonseca: “Perché Genoa e Fiorentina giocano di lunedì e non noi?”

Tanti impegni, specialmente per alcune squadre, calendari fitti e sistemazioni che non vanno bene a tutti gli allenatori. Sull’argomento ha fatto polemica in queste ore l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, il quale ha detto: “Non capisco perché scendendo in campo il giovedì, poi si debba giocare di nuovo di domenica. Perché Genoa e Fiorentina giocano di lunedì e non noi? Così diventa difficile recuperare”.

Per inciso la Roma è impegnata stasera nella trasferta di Europa League in Bulgaria contro il CSKA Sofia.