Fontana: “Gattuso a Firenze piacevole sorpresa, mi auguro si possa ripetere. Tra i giocatori che vorrebbe ce n’è uno ‘alla Pizarro’, tipo Demme”

A TMW Radio ha parlato l’ex Fiorentina e attuale allenatore Gaetano Fontana. Queste le sue parole sull’arrivo di Gattuso a Firenze: “Rino alla Fiorentina è stata una piacevolissima sorpresa, non me l’aspettavo. A Napoli quando ha avuto la squadra al completo ha fatto vedere cose importanti. Lui è uno degli allenatori più importati della categoria. Mi auguro a Firenze possa ripetersi e portare la Fiorentina dove ce l’aspettiamo tutti. A lui piacciono i giocatori come Pizarro, che semplificano le giocate. Per lui questa è una cosa fondamentale nella sua idea di gioco. Uno di questi è Demme che mi è piaciuto tantissimo in questa stagione. Ha grande quantità e corre tantissimo. Uno con queste caratteristiche è tra i giocatori che vorrebbe Gattuso“.