Forfait Politano, Sottil ignorato inspiegabilmente da Mancini

Ci sono dei forfait dell’ultim’ora tra i convocati della Nazionale per le partite di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Uno di questi è Politano del Napoli, che verrà sostituito da Gabbiadini della Sampdoria.

Con tutta questa moria di giocatori, sorprende che non sia stata presa in considerazione da parte del selezionatore Mancini dell’attaccante della Fiorentina, Sottil; il calciatore viola infatti ha cominciato la stagione al meglio ed è sicuramente tra i primi nel suo ruolo in fatto di rendimento.

Decisioni personali quelle dei vari Commissari Tecnici, solo che talvolta non si capiscono proprio le ragioni di tali conclusioni (ed esclusioni).