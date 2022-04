Formazione anti Milan, due dubbi in difesa per Italiano

Dopo le 24 ore di relax concesse ai suoi giocatori da Italiano, la Fiorentina è tornata ieri ad allenarsi. La buona notizia è che dopo il ko con l’Udinese l’infermeria è rimasta vuota (eccezion fatta per il lungodegente Castrovilli) ed è per questo che in vista del match del Meazza il tecnico si troverà a fare i conti con l’imbarazzo della scelta.

Secondo quanto scrive La Nazione, la sensazione, a poche ore dalla rifinitura, è che contro i rossoneri verrà riconfermata buona parte dei titolari che hanno iniziato mercoledì, con Odriozola, Bonaventura e Torreria che si riprenderanno la maglia da titolare. I due dubbi riguardano difesa e attacco: Igor, partito dalla panchina coi friulani, potrebbe tornare dal 1’ mentre per il ruolo di prima punta Cabral pare essere in vantaggio sull’ex Piatek.