Formazioni Brescia-Roma: Fonseca punta tutto sull’ex viola Kalinic

Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida delle 19.30 tra Brescia e Roma. Dopo due gare consecutive, in cui è rimasto “a secco”, il tecnico giallorosso Fonseca sceglie di lasciare in panchina Edin Dzeko e, a causa anche della squalifica di Mkhitaryan, sceglie l’ex Fiorentina Nikola Kalinic come sostituto del bosniaco al centro dell’attacco capitolino. L’attaccante croato, che ques’anno ha collezionato poco piu di 900 minuti in campionato, proverà a riscattare la figuraccia di 10 giorni fa nella sconfitta casalinga contro l’udinese dove ad inizio partita si mangiò un gol facilissimo da pochi passi.

Ecco le formazioni ufficiali di Brescia-Roma:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Ndoj; Spalek, Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic. All. Fonseca.