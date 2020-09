Formazioni Fiorentina-Lucchese: dal 1′ Ribery e Kouame, riecco Saponara

Tra pochi minuti andrà in scena al Franchi l’amichevole tra Fiorentina e Lucchese. Alle 19.30 il calcio d’inizio tra la squadra di Commisso e il club toscano che milita in Serie C. Questo l’undici scelto da Iachini:

FIORENTINA: Terracciano, Venuti, Igor, Lirola, Caceres, Pezzella, Ribery, Duncan, Saponara, Amrabat, Kouame.

A disp: Ghidotti, Dalle Mura, Illanes, Eysseric, Ceccherini, Benassi, Cristoforo, Agudelo, Montiel, Brancolini.