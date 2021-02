Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter: gioca Eysseric al posto di Ribery, Borja Valero a centrocampo. Sulla destra ancora Venuti

Da poco rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter

Cesare Prandelli si affida a Dragowski in porta, Pezzella, Martinez Quarta e Igor in difesa, Biraghi e Venuti esterni, a centrocampo il trio Borja Valero, Amrabat, Bonaventura mentre davanti parte titolare Eysseric dietro l’unica punta Vlahovic. Out dunque come anticipato Franck Ribery, che sarà in tribuna.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Quarta, Pezzella, Igor, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Borja Valero, Biraghi, Eysseric, Vlahovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku