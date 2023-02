Formigli: “Juventus-Fiorentina è sempre Davide contro Golia. Rimpiango Chiesa, apprezzo Gonzalez e Saponara”

Il giornalista e autore televisivo Corrado Formigli, tifoso della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino per parlare della sfida odierna, contro la Juventus: “Davide contro Golia, d’altronde come sempre, ma resto cautamente ottimista. Direi che la stagione è complicata per entrambe; la Fiorentina sta facendo sul campo una stagione in colore, sarebbe arrivato il momento di reagire. Tre obiettivi: battere la Juve, passare in Conference e cercare di vincere la Coppa Italia. Partiamo dal primo”.

Sui giocatori che possono fare la differenza: “Per la Juve è facile: Vlahovic, Di Maria e Chiesa, colui che rimpiango maggiormente senza dubbi. Nella Viola, invece, credo Nico Gonzalez e Saponara, che è uno dei pochi con colpi da fuoriclasse“.