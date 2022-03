Forse ci siamo: ecco quando potrebbe essere giocata Fiorentina-Udinese

Cominciano finalmente a emergere le prime ipotesi di date per il recupero di Fiorentina-Udinese, partita rinviata lo scorso 6 gennaio. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la data giusta potrebbe cadere nella settimana tra l’11 e il 17 aprile, quella precedente a Juventus-Fiorentina in Coppa Italia. La decisione definitiva per il recupero potrebbe essere il 13 o il 14 aprile.

Sullo sfondo la possibilità, meno quotata, che il recupero si giochi tra il 27 ed il 28 dello stesso mese.