Sarebbe molto forte l’interesse dell’Arezzo, club di Serie C, per il giovane portiere della Fiorentina Federico Brancolini. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com infatti il club toscano sarebbe il pole per aggiudicarsi numero uno viola classe 2001, ma il club amaranto non sarebbe solo. Attese novità nelle prossime ore.

