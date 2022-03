Forte tra i pali e bravo con i piedi: Terracciano si è preso le chiavi della porta della Fiorentina e adesso…

Sabato, nella partita contro l’Inter, Pietro Terracciano ha fornito l’ennesima prestazione di livello. Confermando, se mai ce ne fosse bisogno, perché mister Italiano ha deciso di mettere in panchina Dragowski e dar fiducia all’estremo difensore campano.

A San Siro il portiere della Fiorentina si è distinto per la parata in chiusura su Dzeko nel primo tempo, replicando poi nella ripresa con l’uscita bassa sul cross di Perisic. In tutto questo, ha gestito perfettamente il possesso palla confermandosi uno dei portieri più tecnici della Serie A.

Il giudizio sulla sua stagione, al di là di un paio di errori, è assolutamente positivo e per questo, considerando anche quanto Italiano voglia un portiere bravo con i piedi, non è così scontato che la Fiorentina decida di acquistare un titolare.