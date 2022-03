Fortino Franchi: la Fiorentina e quella spinta che i tifosi viola sanno dare

Finalmente torna il campionato e la Fiorentina e pronta a scendere di nuovo in campo. Domenica al Franchi gli uomini di Italiano attendono l’Empoli, avversario che all’andata vendette cara la pelle e che, in modo rocambolesco, riuscì a ribaltare la partita sgambettando di fatto i gigliati. Stavolta però la partita andrà in scena a Firenze, e la Fiorentina tra le mura amiche vanta numeri da big.

Biraghi e compagni infatti al Franchi hanno conquistato ben 29 dei 47 punti totali messi in cascina sin qui. In 14 match sono arrivate 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Addirittura 32 reti segnate e la metà subite (16). Solo Inter e Lazio hanno segnato di più davanti ai propri tifosi, questo a dimostrazione del fatto che il Franchi quest’anno è tornato ad essere in vero e proprio fortino per la Fiorentina.