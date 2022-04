Fortunato: “Italiano è competitivo con e senza Vlahovic, sono contento per lui. L’Atalanta in Europa…”

L’ex calciatore Daniele Fortunato ha parlato a Tuttomercatoweb: “La Fiorentina sta stupendo un po’ tutti, e non dobbiamo dimenticarci della partita in meno che ha rispetto alle altre squadre in quelle posizioni. Sono molto contento per il mister, Italiano: mi è sempre piaciuto e lo seguo fin da quando allenava qua all’Arzignano. È un allenatore competitivo con e senza Vlahovic. Atalanta? Va detto che giocare tante partite senza i migliori della rosa, come Ilicic e Zapata, non fa bene. Sarà complicatissimo vincere qualcosa; ad oggi l’obiettivo, più che il campionato, è l’Europa League“.

E aggiunge: “Vedendo la Champions League, si nota una tecnica a cui il calcio italiano non riesce a stare dietro. Ci sono tanti stranieri che tolgono spazio ai giovani. Ad esempio, vedo tanti dare colpe a Immobile, eppure delle prime sette in classifica della Serie A solo la Lazio ha un italiano davanti. Per quanti giocatori bravi ci saranno sotto i primi sette posti, abbassi il livello”.