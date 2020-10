Forza Gianfranco Monti! “Sto vivendo un film dell’orrore, è una roba inimmaginibile” l’attore e tifoso della Fiorentina alle prese col Covid

“Sto dalle 14 alle 16 ore attaccato ad una maschera chiusa con l’ossigeno dentro fisso. Sto vivendo un film dell’orrore. È tanto tanto dura. È una roba inimmaginabile amici credetemi”. Il racconto è quello fatto dall’attore e presentatore, nonché tifoso della Fiorentina, Gianfranco Monti che è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver essere stato infettato dal Covid. Forma acuta per lui, che adesso è sotto cura e sotto costante osservazione, ricoverato in ospedale.

Forza Gianfranco è il messaggio che ci sentiamo di trasmettere a nome di tutta la redazione di Fiorentinanews.com.

Cari amici dopo giorni ho deciso di mettervi al corrente di quello che mi e successo e che sto vivendo. Credo che ve lo… Pubblicato da Gianfranco Monti su Mercoledì 28 ottobre 2020