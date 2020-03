Forza Italia lancia l’allarme su Firenze: “Le associazioni sportive dilettantistiche stanno pagando un conto salato per questa emergenza. C’è il rischio che molte spariscano”

“Gli effetti del Coronavirus stanno incidendo pesantemente sulla nostra vita quotidiana, rendendo impossibile anche la regolare attività sportiva per i tanti italiano che la praticano” dichiara Giampaolo Giannelli, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia. “È giusto, in un momento così difficile, osservare tutti scrupolosamente le disposizioni vigenti, in materia di sicurezza e tutela della salute. Evitare i contatti, stare a casa, equivale ad impedire il propagarsi del contagio. Ma è anche opportuno – continua Giannelli – evidenziare il ruolo fondamentale che hanno sempre avuto, e riprenderanno ad avere, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive dilettantistiche che stanno pagando un conto salato per questa emergenza”.

“Il rischio che molte di queste società spariscano e che di conseguenza molti impianti restino vuoti è concreto. La chiusura forzata di palazzetti, palestre, piscine e impianti ha azzerato gli incassi” sottolinea Mario Tenerani, responsabile regionale dipartimento sport di Forza Italia. “Dobbiamo provvedere subito per non perdere questo importantissimo tessuto sociale e tutto l’indotto economico che muove”.

“La pratica sportiva ha una valenza scientificamente riconosciuta di prevenzione in ambito sanitario, attiva un prezioso capitale sociale, fa crescere i giovani, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività” aggiunge Jacopo Cellai, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Vecchio e coordinatore cittadino. “È un metodo riabilitativo anch’esso scientificamente riconosciuto e molto efficace in favore dei soggetti più deboli e con disabilità, anche gravi. Proprio per questo non possiamo permetterci di lasciare soli EPS e ASD. Dobbiamo renderci conto che quando scompare una società sportiva scompare un punto di aggregazione, un presidio sociale”.

“Crediamo che occorrano, quindi, in questa fase transitoria – affermano all’unisono i tre esponenti di Forza Italia – una serie di aiuti concreti da parte delle istituzioni: un contributo per il pagamento delle utenze energetiche, una moratoria per i pagamenti di canoni di mutuo presenti, la rinuncia ai canoni accessori e infine, ma certo è quello più importante, un aiuto economico concreto. Si tratta solo di alcuni e certo non esaustivi aiuti, fondamentali a mantenere in vita un settore che risulta fondamentale per la nostra comunità, tanto per i giovani che per i meno giovani” chiosano Giannelli, Cellai e Tenerani.