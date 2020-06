Forze fresche cercasi: ma la Fiorentina qualche arma ce l’ha già

Secondo il Corriere Fiorentino, più che di motivazioni i viola avranno bisogno di forze fresche per affrontare un tour de force senza precedenti. Dopo oltre tre mesi di stop, le sfide si susseguiranno ogni tre giorni e in mezzo a temperature elevate (seppure alla Fiorentina non sia toccato il turno delle 17:30, almeno nelle prossime nove gare). Ostacoli da evitare tenendo di conto sia il rischio degli infortuni che la classifica. Proprio dalla panchina potrebbero arrivare rinnovate scorte di energia, vista le cinque sostituzioni concesse alla luce della straordinarietà del momento. Con un Ribery recuperato e un Kouame in gruppo qualche arma in più già c’è.

