Foschi: “Alla Fiorentina nessuno è convinto di ciò che fa, né il presidente né i giocatori. Commisso…”

A Lady Radio ha parlato l’ex direttore sportivo di Cesena e Palermo Rino Foschi, parlando di quella che è l’attuale situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “La Fiorentina viene accusata di cose che non esistono. A Firenze non c’è niente, né la convinzione di Commisso, né quella dei giocatori che scendono in campo. Il presidente della società viola parla solo dello stadio, ma sono solo chiacchiere. Prandelli deve essere bravo a gestire lo spogliatoio, basta vedere cosa succede all’Atalanta, che nonostante tutto continua a vincere”.

