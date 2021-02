Foschi: “De Laurentiis con Gattuso ha fatto lo stesso errore che Commisso fece con Iachini e certi sbagli li paghi caro. Petrachi…”

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Rino Foschi, ex direttore sportivo di Roma, Genoa e Torino, parlando anche di alcune scelte fatte in passato da Commisso e commentando l’operato di Petrachi, seguito anche dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “De Laurentiis con Gattuso ha fatto lo stesso errore che fece Commisso con Iachini, ha sbagliato a confermarlo sulla panchina del Napoli e questi errori si pagano. Petrachi al Napoli? Meglio l’attuale direttore sportivo Giuntoli. Petrachi è da rispettare, ma non è un messia”.