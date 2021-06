Foschi: “Il caos di Firenze? È una situazione attorno alla quale c’è poca chiarezza. Se Italiano andasse alla Fiorentina…”

La Fiorentina continua la ricerca della prossima guida tecnica in una situazione abbastanza anormale, almeno per quanto riguarda le tempistiche. Il dirigente Rino Foschi, ha parlato della situazione viola a TMW: “Il caos di Firenze? È una situazione attorno alla quale c’è poca chiarezza. Se Italiano andasse alla Fiorentina sarebbe un valore aggiunto. Non nell’immediato, ma in ottica futura e per creare un progetto”.