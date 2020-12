Foschi: “Maleh è assolutamente pronto per la Serie A, lo vedrei bene alla Fiorentina ma non solo…”

Il primo tecnico tra i professionisti per Youssef Maleh è stato Luciano Foschi, ai tempi del Ravenna, e lo stesso allenatore a Tmw ha parlato del centrocampista, in orbita viola: “Quando firmò con il Venezia, chiesi che mi fosse comunque lasciato in tutti i modi a Ravenna, era per noi un elemento importante, già allora si capiva che aveva un futuro di livello, ed effettivamente anche nella seconda parte di stagione fu una grande risorsa per noi. Lo è stato anche per il Venezia, dove si è confermato un ottimo acquisto. Non ha molta fisicità, è vero, ma ha forza, qualità, quantità ed è un soldatino, come dico bonariamente: ascolta molto, si applica, ha voglia di fare per migliorarsi costantemente. Tutte le caratteristiche che ti permettono di arrivare in alto. Se è pronto per la A? In termini tecnici assolutamente si, lo vedo pronto: lo sta dimostrando anche con la Nazionale”.

Infine una battuta su dove Foschi lo vedrebbe bene: “Sicuramente deve sposare un progetto che gli permetta di dare continuità a quanto sta facendo. Per come gioca, lo vedrei bene nel Parma, per citare un esempio, o per squadre che devono rilanciarsi come Fiorentina e Genoa“.