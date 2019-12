Fossi: “A Campi le condizioni ottimali per lo stadio, la Fiorentina ha già parlato con i proprietari…”

Il Sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi è intervenuto a Italia 7 parlando dello stadio a Campi: “Con la Fiorentina ormai da mesi c’è un canale di comunicazione aperto, per noi l’ipotesi stadio a Campi rimane in gioco, ovviamente siamo consapevoli che la Fiorentina debba guardare principalmente alle ipotesi aperte nel capoluogo, quindi in primis il restyling del Franchi e poi l’area Mercafir. Il comune di Firenze si è data dei tempi precisi ma la Fiorentina sa che a campi ci sono altrettante tempistiche che permetterebbero di fare tutto veloce. A Campi dunque ci sono delle condizioni ottimali perché si percorrerebbe una strada piuttosto veloce: l’area individuata non ha bisogno di interventi perché è completamente sgombera da costruzioni precedenti”.

Ed ha aggiunto: “La Fiorentina ha parlato già con i proprietari dei terreni per cui su trattative tra privati noi non vogliamo entrare, visto che ci sono in gioco 38 ettari.