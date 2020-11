Fossi a FN: “STADIO a Campi? Ecco quanto tempo servirebbe per portare a termine l’iter urbanistico. I pregi dell’area opzionata dalla Fiorentina…”

Il tema STADIO torna prepotentemente ogni volta che si torna a parlare delle ambizioni future della Fiorentina di Commisso. La redazione di Fiorentinanews.com in merito ha intervistato il primo cittadino di Campi Bisenzio Emiliano Fossi.

Eventualmente secondo lei, quali sarebbero i tempi per realizzare il possibile nuovo STADIO a Campi Bisenzio?

“C’è una fase relativa ai permessi e l’iter urbanistico e una che riguarda la costruzione. Su quest’ultima non entro in merito perché sarà di competenza di chi fa l’investimento. Per quanto riguarda l’iter urbanistico, noi abbiamo sempre detto che nell’arco di un anno e mezzo da quando parte concretamente l’iter con la presentazione del masterplan ed altri documenti, si potrebbe arrivare a conclusione entro 18 mesi. Chiaramente la macchina si metterà in moto dal momento in cui la Fiorentina deciderà dove costruire lo STADIO.

Quali sarebbero eventualmente gli ostacoli urbanistici?

“Quando viene realizzata un’infrastruttura così grande, non è mai semplice perché si tratta di realizzare uno stadio contemporaneo. A Campi ci sarebbe il pregio di un’area libera e senza vincoli ma anche con tutta una serie di aspetti che andrebbero migliorati come l’accessibilità e la viabilità”.