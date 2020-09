Fossi: “Campi Bisenzio ha fatto quello che doveva fare per lo stadio della Fiorentina. E’ finito il tempo dei campanili è giunta l’ora delle scelte”

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha commentato l’incontro avuto con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dicendo: “Era giusto, doveroso e importante fare questo incontro con Commisso, per metterlo al corrente di quello che la nostra amministrazione aveva fatto. L’iter che dovevamo seguire, l’abbiamo seguito. il presidente guarda con attenzione al Franchi in primis, ma ha tenuto aperta questa porta. Noi faremo il nostro lavoro fino a quando la Fiorentina non deciderà dove costruire lo stadio, che è un’opera fondamentale per il club, in maniera libera. E’ finito il tempo dei campanili è giunta l’ora delle scelte anche per la politica. In questi mesi ci siamo confrontati com’era giusto e doveroso che fosse, con un’ipotesi di fondo, che non è un progetto dettagliato ed esecutivo, ma è l’ìpotesi dello stadio a Campi”.

