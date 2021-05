Fossi e una dedica in chiave Fiorentina: “La bretella di Capalle avrà il nome di Narciso Parigi”

A febbraio la bretella di Capalle era stata inaugurata, alla presenza naturalmente del Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi e del presidente della Regione Giani: una nuova via per snellire il traffico dei comuni della piana. E oggi lo stesso Fossi ha annunciato ufficialmente l’intitolazione della strada ad un personaggio che è nella storia della Fiorentina, per averne composto l’inno: Narciso Parigi. Questo il suo annuncio: “LA BRETELLINA “NARCISO PARIGI”. Finalmente possiamo annunciarlo: intitoleremo la bretellina di Capalle a Narciso Parigi! Un modo per ricordare e riconoscere questo grande campigiano, che ha scritto e cantato la storia del Novecento… e della nostra Fiorentina! 🙏Grazie alla famiglia e alla Prefettura, non vediamo l’ora di scoprire la targa!”.