Fossi: “ho sempre detto che la Fiorentina fa bene a valutare in primis tutte le possibilità su Firenze. L’ipotesi Campi Bisenzio…”

Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi a Italpress ha parlato ancora della situazione STADIO: “L’ipotesi di uno stadio a Campi Bisenzio è un’ipotesi fattibile e realizzabile ma non concretizzata, nel senso che ancora non è chiusa. E’ un’ipotesi che ci può stare e sulla quale stiamo lavorando con la Fiorentina, poi sarà il club viola che sceglierà liberamente quale sarà la destinazione adatta. Io ho sempre detto che la Fiorentina fa bene a valutare in primis tutte le possibilità su Firenze perché è giusto e naturale che sia così; se quelle ipotesi non andranno in porto la Fiorentina sa bene che su Campi c’è una possibilità”.