Fossi: “I problemi con le infrastrutture sono state la più grande delusione di Commisso. Ma non credo voglia davvero tirarsi indietro”

Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Commisso? Da tifoso posso capire che le sue dichiarazioni abbiano causato un po’ di sgomento. Però se ci ragioniamo sopra, penso che il presidente sia un uomo molto passionale e quindi passi facilmente da momenti di grande motivazione ad altri di maggiore sconforto. E questo sicuramente è stato un anno deludente per tanti motivi. Sia il lockdown che i mille problemi sulle infrastrutture hanno influito sull’umore di Commisso. Stare lontano non aiuta, sappiamo bene che lui è uno a cui piace essere presente. La questione relativa alle infrastrutture penso sia una delle più grandi delusioni di quest’anno, sia in merito allo stadio che al centro sportivo. Tuttavia non ho avvertito una reale volontà di fare un passo indietro da parte di Commisso. Stadio? E’ essenziale per fare il salto di qualità. Commisso ha dimostrato di volerci investire, aprendosi a qualsiasi possibilità. Ad oggi la situazione vede sempre la ristrutturazione del Franchi in vantaggio e Campi come prima alternativa”.

