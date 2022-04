“Fossi in Italiano rimarrei alla Fiorentina. La società costruirà una squadra per arrivare in Champions”

L’ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato a TMW Radio della questione legata a Vincenzo Italiano: “Sento parlare di Napoli ma, con tutto il rispetto, io al posto suo rimarrei alla Fiorentina. E’ una grande società, che sono sicuro lo appoggerà nelle scelte di mercato. L’obiettivo della prossima stagione sarà arrivare in Champions, verrà fatta una squadra per quello. Capirei se andasse via tra un paio di anni, ma non ha senso che Italiano saluti adesso”.

E poi, sulla sconfitta di Salerno, ha aggiunto: “Può capitare, la squadra di Nicola era indemoniata e aggressiva. La Fiorentina si è svegliata nel secondo tempo e alla fine ha perso solo per l’errore di Igor. C’è stata anche un po’ di sfortuna, ma senza dubbio i viola possono giocarsi l’accesso alle coppe europee”.