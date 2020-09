Fossi: “L’ipotesi Campi non è mai tramontata. Siamo il cuore produttivo della Toscana e i problemi di viabilità non esistono”

Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha parlato a Tele Iride dopo l’incontro con Rocco Commisso: “Nardella si sta impegnando giustamente per l’ipotesi di ristrutturazione del Franchi. E’ giusto che la Fiorentina provi fino all’ultimo a realizzare il nuovo stadio nella città di Firenze. L’ipotesi Campi non è concorrenziale, ma un’occasione pronta per essere colta se emergessero problemi con Campo di Marte. La decisione finale spetterà comunque alla Fiorentina. Commisso ha chiarissima la situazione, con pregi e difetti dell’opzione Campi. La nostra ipotesi non è mai tramontata, perché gli incontri con la società viola sono sempre andati avanti, fino ad oggi. Spesso sento dire che fare lo stadio a Campi comporterebbe dei problemi di viabilità, ma questo non è vero perché ci sono vicini ben tre caselli autostradali. Campi non è il deserto, ma è il cuore produttivo della Toscana come dimostra l’affluenza del centro commerciali I Gigli, che in un anno conta gli stessi visitatori del centro di Firenze”.

0 0 vote Article Rating