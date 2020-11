Fossi: “Lo stadio a Campi Bisenzio? E’ il club che deve decidere cosa fare. Contatti continui con la dirigenza, noi siamo pronti”

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, intervenuto su Lady Radio, a proposito dell’ipotesi di costruzione dello stadio nuovo della Fiorentina nel suo comune ha detto: “Prima di andare via non ho sentito Commisso, ma sono continuate e stanno continuando i contatti con la Fiorentina, con la dirigenza del club. Ora siamo ad aspettare, come tifosi e come amministrazioni, mi riferisco a Campi e a Firenze, che il club viola scelga cosa fare. Noi siamo pronti per tutte le ipotesi e a fare la nostra parte”.

