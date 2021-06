“Fossi nel Napoli, darei Rrahmani alla Fiorentina e mi farei dare Pezzella”

Stiamo vivendo una fase dell’anno in cui il calciomercato la fa da padrone. Fioccano notizie, indiscrezioni e anche proposte da parte degli addetti ai lavori.

Una di queste arriva dal procuratore Christian Bosco che, durante una trasmissione andata in onda su TeleA ha detto: “Fossi nel Napoli proverei a fare uno scambio con la Fiorentina. So quanto Gennaro Gattuso apprezzi Amir Rrahmani e quindi cederei l’ex calciatore del Verona ai viola e in cambio mi farei dare German Pezzella“.

Tra l’altro Pezzella ha anche il contratto in scadenza nel giugno 2022 per cui potrebbe anche divenire indispensabile per i viola cederlo. A meno che Gattuso stesso non faccia capire all’argentino di essere necessario.