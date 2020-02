Fossi: “Nuovo STADIO a Campi? Con Commisso siamo d’accordo su tutto, ma…”

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, ha parlato così a Toscana TV del nuovo stadio della Fiorentina: “Credo che il club viola voglia dare priorità a quelle situazioni legate al territorio di Firenze. Ma se la strada che porta alla Mercafir sarà impercorribile, Commisso si guarderà attorno e valuterà diversi aspetti. L’incontro di venerdì è stato positivo: ci siamo dati delle tempistiche per definire meglio la questione e abbiamo discusso anche dei tempi ipotetici per realizzare l’impianto. Il comune di Campi non può entrare nel merito dei terreni, visto che sono di proprietà di privati. La Fiorentina, se vorrà, dovrà trovare un accordo con loro e soltanto dopo, quando si parla di infrastrutture, sarà il nostro turno. Lo ripeto, credo che la volontà di Commisso sia quella di dare priorità ad una soluzione all’interno di Firenze. Campi Bisenzio è un’alternativa valida, che la Fiorentina tiene molto in considerazione. Se dovesse venir fatto nel nostro comune, sarà comunque lo stadio della Fiorentina e di Firenze. Urbanistica? Il nostro paese non è disperso, ricordo che a Campi c’è il centro commerciale con il maggior numero di visitatori di tutta Italia. Lo stadio, naturalmente, avrebbe bisogno di un nuovo sistema di viabilità e di parcheggio. Un’opera simile comporta un trasporto pubblico più forte: nel 2024 è previsto il completamento della linea di tramvia tra Campi e Firenze. Con Commisso siamo d’accordo su tutto, ma questo non significa che deciderà di fare lo stadio nel nostro comune. Com’è il rapporto con Nardella? Freddino”.